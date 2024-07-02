Гроза и дождь ожидаются в Москве 3 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гроза, дождь и усиление порывов ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве 3 июля, передает комитет городского хозяйства в своем телеграм-канале.

В комитете призвали москвичей и гостей города быть внимательными на улице в непогоду.

Ранее сообщалось, что 2 июля температура в столице достигла 32 градусов, побив температурный рекорд 1890 года. Также этот день стал самым теплым с начала года.

В связи с жаркой погодой городские службы трижды проводят аэрацию на центральных улицах и ключевых магистралях с целью охлаждения дорог и воздуха. Регулярный полив в жару позволяет снизить уровень деформации асфальта.

Между тем в выходные, 6 и 7 июля, жара покинет Москву. По прогнозам синоптиков, 6 июля будет до 23–25 градусов тепла, а 7 июля – около 25 градусов. Также 6 июля возможны дожди и усиление ветра. В начале следующей недели столбики термометров вновь поднимутся до 29 градусов.