Южный вестибюль метро "Речной вокзал" закрыли до 12 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

Южный вестибюль станции "Речной вокзал" Замоскворецкой линии столичной подземки закрыли для проведения ремонтных работ до понедельника, 12 ноября, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Пассажиры для входа в метро и выхода в город могут воспользоваться северным вестибюлем станции.

Ранее стало известно, что северный вестибюль станции "Черкизовская" Сокольнической линии метро закрыли из-за ремонта. Вестибюль будет закрыт до открытия метро 16 ноября. Планируется обновить конструкции лестничных маршей, заменить облицовку стен, обновить инженерные коммуникации.

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