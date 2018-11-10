Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября 2018, 21:38

Город

Южный вестибюль метро "Речной вокзал" закрыли до 12 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

Южный вестибюль станции "Речной вокзал" Замоскворецкой линии столичной подземки закрыли для проведения ремонтных работ до понедельника, 12 ноября, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Пассажиры для входа в метро и выхода в город могут воспользоваться северным вестибюлем станции.

Ранее стало известно, что северный вестибюль станции "Черкизовская" Сокольнической линии метро закрыли из-за ремонта. Вестибюль будет закрыт до открытия метро 16 ноября. Планируется обновить конструкции лестничных маршей, заменить облицовку стен, обновить инженерные коммуникации.

метро транспорт

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика