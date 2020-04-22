Коечный фонд РФ может быть заполнен уже через три-четыре недели – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин рассказал, что при нынешней скорости распространения коронавируса коечный фонд будет полностью заполнен через три-четыре недели, сообщает РИА Новости.

Он затронул этот вопрос на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса, заместителем председателя которого он также является.

Собянин заявил, что в настоящий момент без учета Москвы в стране занято около 24,8 тысячи коек при общей численности 80 тысяч мест в больницах.

"При тех темпах, которые в настоящий момент имеются, мы в течение трех-четырех недель, если они сохранятся, заполним этот фонд в 80 тысяч", – отметил Собянин.

В связи с этим заместитель председателя координационного совета предложил вдвое увеличить количество коек в нынешних регионах.

"Нужно по ряду регионов, которые подвержены риску, или где мы видим уже, что там развитие заболеваемости, там, где есть города-миллионники, большие агломерации, все-таки еще раз посмотреть на норматив развертывания коечного фонда, увеличить его хотя бы до двух раз: с тысячи до двух тысяч", – заявил Собянин.

Кроме того, он предложил распространить введенную в Москве систему пропусков на все регионы России. Он предложил коллегам изучить опыт налаживания подобной системы, чтобы впоследствии отработать эту модель в других субъектах РФ.

Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы



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