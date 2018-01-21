Флагманские центры МФЦ появятся в каждом округе Москвы

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Флагманские многофункциональные центры (МФЦ) будут создаваться в каждом столичном округе, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" мэр Москвы Сергей Собянин, передает Агентство "Москва".

"Флагманский МФЦ отбирает все самое лучшее, что создано МФЦ. Помимо этого он создает дополнительные сервисы, например как система регистрации машин, обслуживание предпринимателей малого бизнеса и ряд других услуг", – сказал мэр.

Ранее в Москве открылся первый флагманский центр госуслуг "Мои документы" в ТРЦ "Афимолл Сити" по адресу: Пресненская набережная, дом 2.