Собянин: московские больницы приняли 16 пострадавших в результате ЧП на АЗС в Махачкале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На лечение в Москву поступили 16 человек, пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, среди прибывших в столицу оказались трое детей.

"Девять пострадавших находятся в городских клиниках: институте Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ имени Иноземцева, НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, больнице имени Сперанского", – уточнил он в публикации.

По словам Собянина, состояние шести человек, в том числе двоих детей, оценивается как очень тяжелое. Однако специалисты прикладывают все усилия, чтобы спасти пострадавших, заверил мэр Москвы. Им предоставляют всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, резюмировал он.

14 августа в автосервисе возле торгового центра "Глобус" в Махачкале произошел взрыв. Там возник пожар, который перекинулся на расположенную поблизости АЗС. В результате происшествия погибли 35 человек. Количество пострадавших увеличилось до 84 граждан.

Следователи завели уголовное дело по статье об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

В Кумторкалинском районе Дагестана, где произошло ЧП, ввели режим чрезвычайной ситуации.

В местной администрации уточнили, что тела 22 человек остаются неопознанными после взрыва. Процесс опознания продолжается.



Борт с пострадавшими из Махачкалы прибыл в Москву