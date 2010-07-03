Собянин пришел проститься с режиссером Марком Захаровым

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сергей Собянин пришел попрощаться с режиссером Марком Захаровым в театре "Ленком", передает "Интерфакс".

Церемония началась в 10:00. Мэр возложил букет красных цветов к гробу режиссера и пообщался с его дочерью.

Художественный руководитель театра "Ленком", режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался 28 сентября в возрасте 85 лет. Похоронят его на Новодевичьем кладбище.

Театру "Ленком" могут присвоить имя Марка Захарова. Марк Варшавер планирует обратиться с такой просьбой к городским властям. Через год на могиле режиссера должны установить памятник.

Постановку спектакля Захарова "Капкан" закончит его дочь, народная артистка РФ Александра Захарова. Пьесу он сочинил по мотивам произведения Владимира Сорокина – "Капкан". Премьера состоится в начале декабря этого года, как и планировалось.

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа. С 1965 года был режиссером Московского театра сатиры, с 1973 года – главный режиссер "Ленкома".

Его дебютом стала постановка по пьесе Евгения Шварца "Дракон", по которой он позже снял фильм. Им поставлено почти 50 спектаклей.

В числе его кинолент – "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона". В 1977 году он экранизировал роман "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова.