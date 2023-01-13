12:08Культура
Никита Михалков остается в отделении реанимации
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Режиссер Никита Михалков остается в больнице в отделении реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя медучреждения.
Михалкова госпитализировали в столичную больницу с гриппом 5 января. Ряд источников сообщил, что у него диагностировали пневмонию.
Позже стало известно, что председателя Союза кинематографистов РФ и президента Московского международного кинофестиваля перевели в реанимацию в московскую больницу № 52.
10 января в своем телеграм-канале "Бесогон" Михалков заявил о продолжении обследования в больнице.
Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, что после выздоровления от пневмонии и выписки из клиники Михалков еще некоторое время будет страдать от гипоксии и одышки.
Никита Михалков попал в больницу с гриппом
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