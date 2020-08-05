Фото: кадр из трейлера фильма "Мулан", режиссер Ники Каро
Премьера фильма "Мулан" состоится в сентябре 2020 года, сообщает News.ru.
Кинолента станет доступна для просмотра на онлайн-платформе Disney+ с 4 сентября. Стоимость просмотра для подписчиков ресурса составит 29,99 доллара. Цена подписки на сервис в свою очередь составляет 6,99 доллара.
В тех странах, в которых онлайн-платформа не доступна, "Мулан" покажут в кинотеатрах в этот же день. К таким странам относится и Россия.
Фильм "Мулан" входил в список самых ожидаемых фильмов 2020 года, согласно рейтингу The Hollywood Reporter. Однако 13 марта из-за пандемии коронавируса премьера киноленты, созданной на основе культового диснеевского мультфильма, была отложена. Изначально фильм должен был выйти 27 марта.
Впоследствии премьеру назначили на 20 августа, однако она была вновь перенесена без назначения новой даты.
Актриса Лю Ифэй, играющая главную роль в фильме, родом из Уханя, в котором были обнаружены первые случаи заболевания коронавирусом в конце декабря 2019 года. Комментируя ситуацию с COVID-19, она отмечала, что страшно видеть, как люди неделями не выходят из дома.
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