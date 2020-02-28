Звезда фильма "Мулан" высказалась о коронавирусе

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Звезда фильма "Мулан" Лю Ифэй высказалась о вспышке коронавируса. Актриса, которая родилась в китайском городе Ухань, где COVID-19 был впервые зарегистрирован в конце прошлого года, призналась, что ей непросто думать о происходящем, сообщает "Газета.ру".

"Люди все делают правильно. Они берегут себя и других. Очень страшно видеть, что они неделями не выходят из дома. Надеюсь, что чудо произойдет и все это вскоре будет позади", – высказалась она.

Премьера "Мулан" состоится 26 марта 2020 года. Главную роль в картине исполнит китайская актриса Лю Ифэй. Это история о бесстрашной девушке, которая выдает себя за юношу, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам, надвигающимся на Китай.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала это чрезвычайной ситуацией международного значения и предупредила об угрозе пандемии.

Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровело более 36,1 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тысячи.