Пять массовых забегов в Москве переносятся из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице из-за распространения коронавирусной инфекции переносятся пять массовых спортивных забегов. Об этом сообщает пресс-служба организации "Беговое сообщество".

Речь идет о переносе "Московского полумарафона", который является частью Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ, на 2 августа, когда на старт синхронно в 85 городах России выйдут 150 тысяч участников. "Ночной забег" будет перенесен на 22 августа, а уже в следующем году пройдут забеги "Апрель" (4 апреля), "Красочный забег" (6 июня) и полумарафон "Лужники" (15 августа).

Те, кто зарегистрировался на забег, смогут принять участие в мероприятиях в новые даты. Если спортсмены не смогут посетить забег, то им возвращается стартовый взнос в полном объеме.

В марте сообщалось о переносе на октябрь забегов "Быстрый пес" и "Лисья гора". Они должны были состояться 18 и 19 апреля в Битцевском лесу.

Коронавирус внес корректировки и в другие спортивные и культурные мероприятия. В частности, в марте УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года. Приостановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, прекращены матчи баскетбольной НБА, розыгрыши НХЛ и КХЛ. Закрылись многие музеи, библиотеки, культурные центры.

В России зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,7% больше, чем днем ранее. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже больше 2,8 миллиона случаев заражения, более 193 тысяч человек скончалось.

