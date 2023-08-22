Фото: Москва 24/Никита Симонов

Парк "Зарядье" возобновил работу после временного закрытия из-за обнаружения неопознанного устройства на его территории. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя пресс-службы парка.

"Парк открылся, работает в штатном режиме", – сказала собеседница агентства.

Информация об обнаружении неизвестного устройства поступила во второй половине дня 22 августа. В связи с этим работников и посетителей парка эвакуировали, на место были вызваны кинологи.

На прошлой неделе по аналогичной причине "Зарядье" закрывали трижды – 15, 16 и 20 августа. В каждом случае парк возобновлял работу в штатном режиме.

