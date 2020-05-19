Московский урбанистический форум перенесен на 2021 год

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Московский урбанистический форум состоится летом 2021 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Стройкомплекса.

Мероприятие проводится ежегодно. Оно должно было пройти в "Зарядье" 2–5 июля, но форум перенесли из-за распространения коронавируса.

"Принимая во внимание сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, мы приняли решение перенести проведение МУФ и сопровождающий его конгресс Urban Health на июль 2021 года", – приводятся в заявлении слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Запланированный на 30–31 мая фестиваль "Усадьба Jazz" также перенесли на 2021 год. Его лайн-ап изменят. В частности, Земфира участвовать не будет.

Люди, уже купившие билеты, смогут посетить мероприятие в 2021 году. Условия и сроки возврата билетов объявят после окончания режима самоизоляции.

На осень 2021 года переносят форум инновационных финансовых технологий Finopolis. То же коснулось пяти массовых спортивных забегов в Москве и российского фестиваля "Кинотавр".