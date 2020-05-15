XVII международный музыкальный фестиваль "Усадьба Jazz" перенесен на 2021 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фестиваль "Усадьба Jazz", ранее запланированный на 30-31 мая 2020 года в усадьбе Архангельское, переносится на 2021 год в связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Лайн-ап фестиваля будет немного изменен. Например, Земфира, заявленная в качестве хедлайнера, не примет участие в фестивале следующего года.

"Нет слов, чтобы описать, как непросто нам с командой было принять решение о переносе фестиваля. Но принятые по всему миру, в том числе в России, меры по борьбе с пандемией коронавируса делают невозможным проведение нашего традиционного праздника музыки "Усадьба Jazz", – призналась основатель и президент фестиваля Мария Семушкина. Она также пожелала всем гостям, музыкантам и партнерам мероприятия здоровья и скорейшей всеобщей победы над коронавирусом.

Семушкина отметила, что люди, уже купившие билеты на фестиваль в 2020 году, смогут посетить мероприятие в 2021 году. Также условия и сроки возврата билетов будут объявлены после окончания самоизоляции.