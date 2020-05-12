Форум Finopolis перенесли на осень 2021 года из-за коронавируса

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Форум инновационных финансовых технологий Finopolis переносится на осень 2021 года из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Банка России.

В ЦБ отметили, что этот форум подразумевает участие большого количества гостей, что в текущих условиях нежелательно даже с учетом того, что мероприятие проходит осенью.

Кроме того, планирование проведения форума затрудняют постепенный выход регионов России из ограничительных мер в разные сроки, а также неопределенность в отношении международных перелетов и снятия карантинных мер в других странах.

Ранее из-за распространения коронавирусной инфекции в Москве перенесли пять массовых спортивных забегов. Речь идет о переносе "Московского полумарафона", "Ночного забега", забега "Апрель", "Красочного забега" и полумарафона "Лужники".

На осень перенесли российский кинофестиваль "Кинотавр". Мероприятие должны были провести в Сочи с 7 по 14 июня. Однако организаторы "Кинотавра" сочли невозможным проведение смотра из-за пандемии.