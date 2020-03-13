Более 5 тыс человек обратились за больничным на горячую линию по вопросам коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве более 13 тысяч человек, приехавших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, обратились на специальную горячую линию по вопросам коронавируса и заполнили анкету. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы зарегистрировали более 13 тысяч москвичей, обратившихся на горячую линию, из них более 5 тысяч обратились за больничными листами. Это говорит о том, что несколько тысяч человек ответственно относятся к своему здоровью и к безопасности окружающих", – заявила представитель мэрии.

По словам Раковой, реальное число людей, ранее вернувшихся из Европы, гораздо больше. Она дополнительно призвала их проявить сознательность и перейти на режим самоизоляции. Инкубационный период вируса, как известно, составляет 14 дней.

Также сообщается, что заболевание может проходить бессимптомно. Поэтому независимо от их наличия необходимо обратиться на горячую линию и оставаться дома в течение двух недель.

В группе риска по коронавирусу COVID-19 находятся люди пожилого возраста – из-за слабого иммунитета и потенциальных осложнений. Россиян призвали ограничить общение с пожилыми знакомыми и родственниками при наличии подозрений на вирус.

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В пятницу, 13 марта, стало известно о первом зараженном в Ленинградской области.

В среду, 11 марта, ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом увеличится.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровело, однако более 4 тысяч скончалось.

