В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,25%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице подтвердили 670 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%. Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.



37,8% среди новых пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 23,7% – от 46 до 65 лет, 16,6% – от 66 до 79 лет, 10,6% – старше 80 лет, 11,3% – дети.

Ранее сообщалось, что в Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,28 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю город находится на 21 месте.

Столица входит в топ регионов страны с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в Москве составляет 0,2%.

За последние сутки в России подтвердили 5 488 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах.

Всего в России выявлено 1 057 362 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 18 484 летальных исхода, выздоровело 873 535 человек.

Минздрав РФ выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора.

Она была зарегистрирована 11 августа. Отечественная разработка стала первой в мире.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 28 миллионов случаев заражения, свыше 906 тысяч человек скончались.