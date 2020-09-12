Москва находится в третьем десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,28 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю город находится на 21 месте.

Столица входит в топ регионов страны с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в столице составляет 0,2%.

За последние сутки в России подтвердили 5 488 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах. На Москву пришлось 670 случаев.

Всего в России выявлено 1 057 362 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 18 484 летальных исхода, выздоровело 873 535 человек.

Минздрав РФ выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора.

Она была зарегистрирована 11 августа. Отечественная разработка стала первой в мире.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 28 миллионов случаев заражения, свыше 906 тысяч человек скончались.