"Динамо" разгромило "Локомотив" в рамках молодежного чемпионата России

В матче девятого тура молодежного чемпионата России по футболу московские динамовцы нанесли крупное поражение "Локомотиву". Матч, состоявшийся на стадионе "Родина" в Химках, завершился со счетом 3:0, сообщает официальный сайт футбольного клуба "Динамо".

В составе победителей отличились Панюков (2-я минута), Живоглядов (26-я), Ташаев (56-я).

Один тайм за "Динамо" отыграл Юрий Жирков, который недавно перешел в столичный клуб из махачкалинского "Анжи". Футболист сборной России получил желтую карточку за нарушение в штрафной площади. Фол Жиркова стал причиной пенальти в ворота динамовцев, который соперник не реализовал.

После этого матча "Динамо" набрало 25 очков и вновь вышло на первое место в турнирной таблице. "Локомотив", в активе которого 13 баллов, расположился на четвертой строчке.