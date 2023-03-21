Финская компания Gasum продолжила закупать газ у России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Финская государственная энергетическая компания Gasum продолжает закупать российский газ. Об этом сообщает телеканал YLE.

В самой компании это объяснили тем, что контракт на поставку является долгосрочным и будет действовать еще не один год, поэтому финны обязаны оплачивать топливо из РФ.

С 2019 года Gasum осуществила закупку газа на сумму более 730 миллионов евро.

В марте 2022 года Владимир Путин сообщил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Gasum заявила о прекращении поставок российского газа с 21 мая прошлого года. До этого компания отказалась выполнять требование "Газпрома" оплачивать топливо из РФ в рублях.

В ноябре прошлого года стало известно, что Арбитражный суд Стокгольма обязал финскую Gasum выплатить компании "Газпром экспорт" 300 миллионов евро задолженности за поставки газа.

В компании уточнили, что суд подтвердил законность приостановки поставок газа из-за того, что покупатель не осуществил оплату в рублях.



Цены на газ в Европе вернулись к показателям 2021 года

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!