Германская Uniper подала в суд на "Газпром", чтобы возместить убытки от недопоставки газа

Фото: ТАСС/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Германский энергетический концерн Uniper подал в международный арбитраж на компанию "Газпром экспорт" с целью получения компенсации в размере 11,6 миллиарда евро в связи с недопоставкой газа в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

"В ходе судебного разбирательства, которое состоится в Стокгольме, Uniper требует возмещения убытков, понесенных компанией в связи с объемами газа, не поставленными "Газпром экспортом" с июня. Uniper вынуждена закупать газ для замены по более высокой цене", – говорится в сообщении германской компании.

Отмечается, что Uniper понесла дополнительные убытки в процессе выполнения своих обязательств по поставкам топлива клиентам на основе ранее согласованных цен и объемов.

Ранее суд в Польше отменил решение о штрафах для "Газпрома" по строительству газопровода "Северный поток – 2". Аналогичное решение относится к европейским партнерам российской компании, а именно Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

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