Суд отменил штраф "Газпрому" по "Северному потоку – 2"

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Суд в Польше отменил решение о штрафах для "Газпрома" по строительству газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает РИА Новости.

Аналогичное решение относится к европейским партнерам российской компании, а именно Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

"Предприниматели обжаловали это решение [о штрафах]. 21 ноября 2022 года суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил вынесенное решение", – передает Управление Польши по защите конкуренции и потребителей UOKiK.

В 2020 году польский антимонопольный регулятор оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов, а европейские компании – на общую сумму в 61 миллион долларов.

В рамках судебного делопроизводства фирмы обвинил в создании компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода, без согласия на то польского регулятора.

В UOKiK намерены обжаловать новое решение по делу "Северного потока – 2". Глава регулятора Томаш Хшостный отметил, что по решению суда компании якобы не создали новую совместную организацию. При этом само по себе управление не располагает компетенцией на оценку последствий, причиненных экономике, подчеркнули в суде.

В сентябре на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" выявили утечки газа. Было зафиксировано четыре повреждения, в результате чего поставки по трубопроводам приостановили. По данным российских властей, утечки произошли из-за диверсий.

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