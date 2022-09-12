В Кремле прокомментировали иск Украины к "Газпрому"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о невозможности предугадать последствия из-за поданного "Нафтогазом" Украины иска к компании "Газпром". Об этом сообщает РИА Новости.

Украинская компания ранее обратилась в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в связи с неполной оплатой газа, поставляемого через территорию страны.

"Очень много всего непредсказуемого может быть как в действиях наших западных коллег в настоящее время, так и руководителей газовой отрасли Украины. <...> И здесь мы просто не беремся гадать, как это может отразиться на общих поставках", – заявил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что ранее Украина уже отключила ток топлива по одной из ниток газопровода из России, причем без каких-либо оснований. Дмитрий Песков добавил, что сейчас по названному трубопроводу могли бы продолжаться поставки.

В августе сообщалось, что европейский банк дал согласие на проведение платежа за транспортировку российской нефти через Украину. По имеющейся информации, речь идет о голландской кредитной организации ING, которая ситуацию не прокомментировала.