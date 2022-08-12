Один из европейских банков проведет платеж за транзит нефти РФ через Украину – СМИ

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Европейский банк дал согласие на проведение платежа за транспортировку российской нефти через Украину, сообщает агентство Reuters со ссылкой на словацкий комбинат Slovnaft .

"По нашей информации, банк пересмотрел изначально заблокированный платеж между транзитными компаниями за транзит и в конце концов принял его. Это значит, что созданная таким образом структура функциональна и может стать долгосрочным решением", – отметил представитель комбината.

При наличии согласия всех сторон будет сделан шаг к восстановлению поставок нефти в Чехию.

По данным источника агентства, голландский банк ING разблокировал платеж, при этом в кредитной организации не дали комментариев по данному вопросу.

Ранее компания "Транснефть" подтвердила остановку 4 августа прокачки "Укртранснафтой" российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" из-за невозможности РФ провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза.

По данной ветке нефть поставляется Словакии, Чехии и Венгрии. При этом поставки нефти в направлении Польши и Германии продолжаются через Белоруссию.

Позднее Россия и Украина согласились на предложение венгерского нефтегазового концерна MOL и нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft по оплате за транспортировку нефти РФ по южной ветке нефтепровода "Дружба".

