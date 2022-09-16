Компания H&M начала поставлять в Россию новую коллекцию – СМИ

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Компания H&M начала поставлять в Россию новую коллекцию. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к руководству ретейлера.
По словам собеседника издания, шведский бренд заинтересован остаться на российском рынке "как можно дольше", поэтому организовал поставки в магазины РФ из Казахстана. Он отметил, что на складах увеличили количество сотрудников, поскольку штатный персонал пока не справляется с объемами поставок. Источник также уточнил, что новая коллекция пока не представлена в магазинах, ее только готовят к продаже.
В Российском совете торговых центров газете подтвердили, что новый товар поступает в магазины сети, при этом в пресс-службе H&M данную информацию подтверждать не стали, сославшись на то, что в магазинах РФ реализовывается только оставшийся сток.
Ранее СМИ сообщали, что H&M планирует окончательно закрыть магазины в России 30 ноября. За месяц до этого с работниками компании расторгнут трудовые договоры, а за две недели начнется вывоз оборудования.
Позднее в самой компании опровергли эту информацию и заявили, что магазины останутся открытыми до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока.
H&M приостановила все продажи в России в начале марта на фоне ситуации на Украине. В июле стало известно, что шведская сеть полностью прекратит деятельность на российском рынке. В середине августа компания открыла 118 магазинов по всей стране для реализации оставшегося стока.
Компания H&M опровергла закрытие магазинов в РФ 30 ноября
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