Эксперт Холод: магазины из-за сокращения поставок индейки будут искать других поставщиков

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Цены на мясо индейки в российских магазинах могут вырасти от 3 до 20% в связи с решением компании "Дамате" сократить поставки. Ситуацию в беседе с Москвой 24 оценил эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов.

Компания "Дамате" сократила поставки птицы в торговые сети до 10 января 2025 года. Причиной стала поломка системы микроклимата на одном из предприятий в Ростовской области, из-за чего пришлось экстренно отправить поголовье индейки на убой и переработку.

Анфиногенов выразил уверенность в том, что компания примет все необходимые меры для восстановления своего присутствия на полках магазинов. По его словам, это штатная ситуация для сельского хозяйства, так как всегда существует опасность болезней, изменений в рационе или витаминах.

Некоторые эксперты предполагают, что на фоне произошедшего цены на данную продукцию могут на время вырасти. Однако такая ситуация сохранится, пока другие компании не восполнят временные пробелы в поставках.

Сейчас магазины будут искать альтернативы, считает доктор экономических наук Леонид Холод. Скорее всего, они обратятся к другим поставщикам, которые специально оставили запасы на новогодние праздники, либо же к рыночной системе.





Леонид Холод доктор экономических наук Производство индейки у нас считается большим по сравнению с другими странами.

Соответствующие данные подтверждает и министерство сельского хозяйства России. По информации ведомства, в текущем году наблюдается положительная динамика в производстве мяса птицы. Например, в январе – сентябре было изготовлено около 5 миллионов тонн, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Из этого объема 323 тысячи тонны приходится на индейку, что соответствует уровню прошлого года.

Ожидается, что к концу года объем производства еще вырастет до 435 тысяч тонн, что будет на 3% больше, чем в 2023 году.

Тем временем в России наблюдается сокращение производства сливочного масла и отгрузки его в торговые сети. Также фирмы предупредили россиян о повышении цен на товар.

На этом фоне Минсельхоз начал работу по увеличению импорта продукта из других стран. Такой подход позволит пополнить запасы на российском рынке и стабилизировать цены. С 18 октября были запущены поставки сливочного масла из ОАЭ, а с 27 октября – из Турции.

