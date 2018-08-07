Российский аукционный дом выставит на торги 22 помещения под стрит-ритейл

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
22 объекта недвижимости продаст на торгах Российский аукционный дом (РАД). Ранее помещения занимали офисы ООО "Сбербанк Капитал", дочерней компании ОАО "Сбербанк России", сообщает пресс-служба РАД.
Торги состоятся 14 сентября. Площадь лотов составляет от 93,7 до 448,9 квадратных метров. Почти все они уже выставлялись на торги. Сейчас цена по ним снижена на 5-10 процентов и варьируется от 9,1 миллиона до 155,3 миллиона рублей. Цена за 1 квадратный метр – от 87 тысяч рублей.
Объекты расположены на первых этажах жилых домов, вблизи остановок общественного транспорта и крупных транспортных магистралей в Можайском, Даниловском, Раменках, Кунцево, Отрадном, Чертаново, Тушино и других районах столицы.
Впервые на продажу выставлено помещение на Ленинском проспекте, дом №22, недалеко от станции метро "Ленинский проспект". Площадь объекта составляет 448,9 квадратных метра, начальная цена – 155,3 миллиона рублей.
Второе помещение площадью 170 квадратных метров находится рядом со станцией метро "Ясенево" – на улице Паустовского, дом № 8, корпус 3. Начальная цена – 19,6 миллиона рублей.
Оба лота продаются вместе с арендатором – офисом "Сбербанка". В первом помещении у банка договор аренды действует до 1 июля 2019 года, у второго – до 31 декабря 2020 года.
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