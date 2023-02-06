Лекция о финансовых пирамидах пройдет в "Доме Гоголя"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В "Доме Гоголя" 9 февраля состоится лекция "Финансовые пирамиды нашего времени: вклады на ветер". Об этом сообщили на сайте мемориального музея и научной библиотеки.

Участникам расскажут о том, как распознать современную финансовую пирамиду, как обезопасить себя от вложений в сомнительную организацию и что делать, если человек стал жертвой финансовых мошенников.

"В наше время мошенники по-прежнему успешно привлекают доверчивых вкладчиков, действуя более стремительно и агрессивно. Отличительная особенность современных финансовых пирамид – короткий срок жизни, яркая и навязчивая реклама, использование интернета, социальных сетей и мессенджеров для коммуникации с потенциальными жертвами", – говорится в сообщении.

Уточняется, что лекцию прочитает кандидат экономических наук, управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

Ранее сообщалось, что в Рыбинске задержали женщину, которая построила финансовую пирамиду под видом заработка на инвестициях. Блогерша обманула подписчиков на 300 миллионов рублей, на эти деньги она одевалась в дорогих магазинах и приобрела недвижимость.



Жительница Рыбинска создала финансовую пирамиду и обманула подписчиков на 300 млн рублей

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