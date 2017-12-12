Роспотребнадзор сообщил о ГМО в лапше быстрого приготовления из США

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Генно-модифицированную сою обнаружил Роспотребнадзор в лапше быстрого приготовления "Ниссин Кап Нудлс" со вкусом говядины. Содержание вредных веществ в продукте производства NissanFoods (USA) составляет 0,9 процента.

Информация о ГМО отсутствует на упаковке лапши. Это является нарушением обязательных требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", сообщает "Российская газета".

Ведомство проинформировало о результатах проверки Федеральную таможенную службу. Территориальные органы Роспотребнадзора изымут всю лапшу с таким названием с прилавков магазинов.

В июле 2017 года сообщалось, что все сотрудники контрольного ведомства прошли специальное обучение, которое позволит им быстрее выявлять ГМО в продуктах. Теперь специалисты могут одновременно тестировать еду на различные виды модификаций.