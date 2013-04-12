Следствие нашло доказательства участия Зимина в массовых беспорядках

Следствие заявляет о том, что имеет доказательства участия Степана Зимина в массовых беспорядках 6 мая 2012 года на Болотном площади и применения им насилия в отношении представителей власти.

"Несмотря на непризнание им вины в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), она подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, видеозаписями, сделанными во время массовых беспорядков и иными доказательствами", – сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Одним из доказательств, подтверждающих вину Зимина, является дневник, изъятый в ходе обыска его квартиры.

"Крики толпы, нечем дышать, мы стоим впереди, и пути назад нет. Только вперед, на ОМОН и на Кремль, судьба дала нам такой шанс. Тугая маска поглотила лицо, я больше не личность, я часть толпы. За мной развиваются флаги, и я готов ради них умереть", – написал Зимин в своем дневнике.

Следствие добавляет, что Зимину была проведена психофизиологическая экспертиза, из заключения которой следует, что обвиняемый применял насилие в отношении представителей власти, а также участвовал в массовых беспорядках на Болотной площади.