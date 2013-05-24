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Новости

24 мая 2013, 04:40

Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП с участием КамАЗа

Один человек стал жертвой дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на пересечении Коровинского шоссе с Дмитровским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя московской Госавтоинспекции.

Авария на севере столицы произошла в пятницу около 2:00. Легковой автомобиль совершил столкновение со впереди идущей машиной КамАЗ. Водитель легковушки от полученных травм скончался.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают точные причины ДТП.

Дмитровское шоссе Коровинское шоссе дтп

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