В Москве один человек погиб в ДТП с участием КамАЗа

Один человек стал жертвой дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на пересечении Коровинского шоссе с Дмитровским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя московской Госавтоинспекции.

Авария на севере столицы произошла в пятницу около 2:00. Легковой автомобиль совершил столкновение со впереди идущей машиной КамАЗ. Водитель легковушки от полученных травм скончался.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают точные причины ДТП.