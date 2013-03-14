14 марта 2013, 12:23Происшествия
В результате ДТП на Дмитровском шоссе погиб один человек
В результате столкновения трех автомобилей, которое произошло в четверг около 10.30 на 37-м километре Дмитровского шоссе, погиб один человек. Еще четверо получили различные травмы.
В управлении ГИБДД по Московской области сообщают, что причины ДТП устанавливаются.
Напомним, что в среду на Рижском шоссе произошло столкновение десяти машин.
Количество ДТП в столице увеличилось в связи с начавшимся накануне снегопадом.
ГИБДД призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий и избегать резкого торможения.
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