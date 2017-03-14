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Жизнь в мире

14 марта 2017, 00:47

Турция ввела запрет на въезд в страну посла Нидерландов

жизнь в мире

Фото: ТАСС/Imago

Турция ввела запрет на въезд в страну посла Нидерландов, сообщил вице-премьер республики Нуман Куртулмуш, цитирует которого "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.

Также Куртулмуш известил об отмене всех государственных встреч министерского уровня и выше с представителями Нидерландов. Также он рекомендовал парламенту Турции отменить дружественные соглашения между Анкарой и Амстердамом.

История вопроса

Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, который собирался 11 марта побывать на митинге в Роттердаме. Как заявил турецкий МИД, возвращение в страну после отпуска посла Нидерландов нежелательно.
Анкара в дипломатической ноте Амстердаму заявила о нарушении им Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях.

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