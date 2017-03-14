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Турция ввела запрет на въезд в страну посла Нидерландов, сообщил вице-премьер республики Нуман Куртулмуш, цитирует которого "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.

Также Куртулмуш известил об отмене всех государственных встреч министерского уровня и выше с представителями Нидерландов. Также он рекомендовал парламенту Турции отменить дружественные соглашения между Анкарой и Амстердамом.