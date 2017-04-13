Как не стать жертвой мошенников, зарабатывающих на пропавших животных

Новый вид мошенничества набирает обороты в регионах: злоумышленники звонят владельцам, потерявшим собак и кошек, требуя выкуп. В ход идут самые жестокие угрозы, вплоть до убийства питомца, передает телеканал "Москва 24".

Один из таких случаев произошел в Калининградской области. У женщины похитили собаку породы хаски, которая на тот момент была беременна и жила во дворе дома. После того, как хозяйка начала искать собаку через соцсети, на связь вышел мужчина. Он сообщил, что животное находится у него и потребовал принести к зданию торгового центра 50 тысяч рублей. Взволнованная владелица животного обратилась в полицию. Однако поймать злоумышленника так и не удалось.

Специалисты рекомендуют не поддаваться на уловки мошенников и спрашивать о мелких приметах питомца. Это позволит понять, действительно ли животное находится в руках вымогателей. Для обращения в правоохранительные органы стоит также сохранять скриншоты переписки и записывать разговоры на диктофон.