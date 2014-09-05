Незаконные постройки возле Новоиерусалимского монастыря снесут

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Московский областной суд признал незаконным строительство производственных объектов рядом с Новоиерусалимским монастырем в Истринском районе Подмосковья. Как сообщила 4 сентября пресс-служба Московской прокуратуры, земельный участок, на котором велось строительство, был арендован частной компанией незаконно и будет возвращен государству, а незаконные постройки на нем – снесены.

Участок площадью пять гектаров, расположенный в охранной зоне ансамбля Новоиерусалимского монастыря и в санитарной зоне Истринского водохранилища, в 2010 году был предоставлен в аренду коммерческой организации. Через год аренду передали другому юридическому лицу, а в 2012 году арендаторы приобрели землю в собственность и возвели на ней производственные здания.

Все эти действия были подтверждены постановлениями главы Истринского района. При этом местные власти проигнорировали тот факт, что постановление правительства Московской области запрещает строить на территории монастырского ансамбля, который является объектом культуры федерального значения, какие-либо жилые, складские, промышленные или транспортные объекты. К тому же водное, земельное и санитарно-эпидемиологическое законодательство не позволяют передавать собственникам землю, расположенную в 100 метрах от Истринского водохранилища, в зоне санитарной охраны.

Таким образом, из государственной собственности выбыл земельный участок, кадастровая стоимость которого составляет около 80 миллионов рублей.

Истринский прокурор обратился в суд с заявлением о признании разрешений на строительство и договора купли-продажи недействительными. Также прокурор просил снести возведенные на участке строения. Городской суд отказал в удовлетворении этих требований, но судебная коллегия Московского областного суда отменила решение городского суда и удовлетворила исковые требования.

Кроме того, как уже сообщало издание M24.ru, Следственный комитет РФ расследует уголовное дело в отношении главы Истринского муниципального района, чьи действия являлись превышением должностных полномочий.