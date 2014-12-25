Фото: m24.ru

Москомтуризм выпустил событийный календарь и карту новогодней Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

В событийном календаре новогодних и рождественских праздников города можно найти информацию о праздничном убранстве Москвы, описание площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", перечень ледовых катков Москвы, а также раздел, посвященный главным праздничным увеселениям столицы.

К календарю прикреплена туристическая карта-схема новогодней столицы, где отмечены главный рождественский маршрут города, ярмарки и катки в парках Москвы.

Издания Москомтуризма можно найти в столичных Туристских информационных центрах, расположенных на вокзалах и в аэропортах, а также бесплатно скачать на Московском туристическом портале.

Карта ярмарок "Путешествие в Рождество"

Напомним, на портале открытых данных Москвы теперь можно найти карту рождественских ярмарок. Все 36 адресов представлены вместе с комментариями о том, в какие часы можно посетить ярмарки.

Пользователи могут найти на сайте и название каждой из точек фестиваля "Путешествие в Рождество". В этом году ярмарочный праздник посвящен теме сказок народов мира, так что названия в базаров тоже сказочные: "Щелкунчик", "Пиноккио", "Лукоморье" и так далее. Ярмарки будут открыты до 11 января.

Всего в рамках "Путешествия в Рождество" в городе открылись 36 ярмарок, 25 из них работают в центре, остальные - в округах. Приобрести на базарах можно сувениры и елочные игрушки, домашнюю утварь и шали, пуховые варежки, горячие напитки и многое другое. Участниками "Путешествия в Рождество" стали более 80 ресторанов и 800 предпринимателей.

Свою продукцию на фестивале представляют Страсбург, Вена и Зальцбург, Прага и Карловы Вары, Копенгаген, Брюссель, Рига и Нойштадт. Кроме того, на ярмарках города можно найти продукты из Сицилии, Швейцарии, Японии, Мексики, Ирана, Армении, Белоруссии, Перу, Китая и Индии. Российские товары привезли производители из Санкт-Петербурга, Оренбургской области, Республики Карелия, Красноярского края и других субъектов страны.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в столице

Фестиваль украсили более тысячи специально изготовленных арт-объектов. Например, можно отправиться в путешествие по ледяному лабиринту, посетить ледовое шоу "Щелкунчик" и мастер-классы по художественной ковке. Помимо этого, всех приглашают принять участие в интерактивных сказочных викторинах, посетить уроки восточной каллиграфии или прокатиться на ледяных горках. Кроме того, гости могут загадать желание под самым большим рождественским шаром в мире на Манежной площади, побывать в настоящем сицилийском баре на Кузнецком мосту.