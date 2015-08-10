Двое террористов убиты после теракта в Стамбуле

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Двое террористов и полицейский убиты в перестрелке, завязавшейся после взрыва в полицейском участке в Стамбуле, сообщает ТАСС.

Утром 10 августа возле здания полицейского участка в районе Султанбейли прогремел взрыв – террористы подорвали автомобиль. Пострадал помощник комиссара, два сотрудника полиции и семь гражданских лиц.

После подрыва в прилегающих районах началась спецоперация по поиску нападавших, спецназ полиции патрулировал улицы на бронированных автомобилях. На одном из проспектов боевики открыли огонь, в перестрелке погиб полицейский и один террорист. Еще один нападавший был убит в результате самопроизвольного подрыва гранаты.

Предположительно, нападение организовали боевики Рабочей партии Курдистана, однако эта информация пока не подтверждена официально.

Ранее сообщалось, что командование партии передало своим подразделениям распоряжение действовать "по ситуации". Такое решение было принято после серии авиаударов ВВС Турции по базам террористов, они лишились более 200 бойцов.

В этот же день двое неизвестных обстреляли генконсульство США в Стамбуле, полиция Турции задержала женщину, подозреваемую в нападении.

В конце июля в турецком городе Суруч на границе с Сирией террористка-смертница взорвала кластерную бомбу. 28 человек погибли, еще 100 получили тяжелые травмы.

Взрыв прогремел в кафе перед культурным центром, где собрались курды, которые планировали отправиться в Сирию для помощи курдским ополченцам в борьбе против "Исламского государства" (террористическая организация, чья деятельность запрещена в России). По предварительным данным, теракт был организован сторонниками этой группировки.

Сведений о россиянах, пострадавших в результате атаки, не поступало – этот регион Турции не считается популярным среди туристов.

В этот же день неизвестный открыл огонь в центре Стамбула и ранил пять человек. Огонь был открыт на одной из центральных улиц города – Истикляль. Один из пострадавших – турист.