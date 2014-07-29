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Москва 24

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Культура

29 июля 2014, 18:41

Обстановку бала прошлого века воссоздали в усадьбе "Люблино"

выставки усадьбы музеи-заповедники Люблино экспозиции время с детьми дворяне торжества помещики

"Афиша": Открылась выставка "Праздники в подмосковных усадьбах"

Шикарные балы, застолья, театрализованные представления - все это было непременным атрибутом праздников, регулярно проходивших в подмосковных усадьбах в XVIII и XIX веках. В музее-заповеднике "Люблино" открылась экспозиция, посвященная этим торжествам: здесь воссоздали обстановку и атмосферу балов, которые любили устраивать помещики.

Посетив выставку "Праздники в подмосковных усадьбах: Люблино, Кусково, Останкино, Архангельское", удастся узнать, как развлекались и чем удивляли друг друга российские дворяне. Всего увидеть можно будет более 400 экспонатов.

Каждый помещик старался перещеголять своих соседей, удивив гостей чем-то новым и нестандартным. К примеру, тропинки парка могли украшать различными диковинными штуками вроде деревянных шаров с сюрпризами. Они были своеобразным аналогом современным блестящим шарам, которые висят в ночных клубах.

Важными элементами праздников были не только застолья, карточные игры и светские беседы, но также фейерверки, которые пускали из "потешных пушек" весом 200 килограмм. Такие пушки также можно увидеть среди экспонатов выставки в "Люблине". Еще одной важной частью торжеств был, разумеется, бал.

"На балу был целый ряд занятий. Во-первых, конечно, сами танцы. Во-вторых, показ мод - это ведь был своеобразный смотр достижений "модного" хозяйства", - рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" куратор выставки Антонио Вильчес-Ногерол.

Выставка открыта до 7 июня следующего года. Она работает ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00 по будням и с 11.00 до 19.00 по выходным. Стоимость билета 100 рублей (льготный обойдется в 50).

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