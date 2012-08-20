Выставка художественного стекла открывается в РАХ

ИТАР-ТАСС

Выставка Александра Фокина "Оптическое стекло" открывается 21 августа в выставочных залах Российской академии художеств. Экспозиция включает более 30 произведений художника, демонстрирующих возможности такого уникального материала, как оптическое стекло.

Художник использует оригинальные композиционные приемы, контрасты прозрачного и матового, штриха и пятна, а также пластическую моделировку, говорится на сайте департамента культуры.

Фокин создал десятки портретов художников, писателей и своих близких. Пейзажные работы автора раскрыли лирико-поэтическое дарование Фокина. Художник является автором произведений на религиозную тематику: "Тайная вечеря", образы апостола Петра и святителя Николая Чудотворца.

"Мастерство рисовальщика, способность замечать, улавливать характерные черты помогли художнику воплощать в своих произведениях точные психологически выразительные образы", – отмечается в материале.

Александр Фокин – мастер художественного стекла, заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств. Работы художника находятся в известных российских музейных и частных собраниях, а также в зарубежных коллекциях.



Выставка продлится до 9 сентября 2012 года в Российской академии художеств по адресу: улица Пречистенка, 21.