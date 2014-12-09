Google запустил виртуальные экскурсии по павильонам "Мосфильма"

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий
Google оцифровал павильоны и территории "Мосфильма" - теперь по главному киноконцерну страны могут виртуально прогуляться все желающие. В рамках экскурсии на портале проекта Google "Академия культуры" можно в деталях рассмотреть раритетную "Волгу" из "Берегись автомобиля" и декорации "Старой Москвы", сообщается в блоге компании.
Именно на "Мосфильме", которому в этом году исполнилось 90 лет, создавались такие легендарные советские и российские ленты, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Я шагаю по Москве", "Бриллиантовая рука" и другие. Киностудия представляет собой целый город, с "обитателями" которого теперь можно ознакомиться, не выходя из дома.
Виртуальная экскурсия позволит рассмотреть военную технику и автомобили, знакомые по любимым фильмам, главные ворота "Мосфильма", на фоне которых Шурик в "Кавказской пленнице" произносит ставшую крылатой фразу "Будьте добры, помедленнее, я записываю!". Также в "Академии культуры" можно познакомиться с историей кинофабрики.
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Всего в стенах "Мосфильма" было создано более 2500 фильмов. Google позволяет ознакомиться с архивными снимками, сделанными во время их съемок, историей картин, их оригинальными афишами и плакатами.
Во всей красе предстает перед виртуальными гостями "Мосфильма" квартал "Старой Москвы" - огромная декорация, построенная для фильма Карена Шахназарова "Всадник по имени Смерть". Здесь можно увидеть усадьбу, аптеку, пекарню, церкви, парикмахерский салон и другие здания, которые воссоздают не только архитектуру, но и атмосферу Москвы конца XIX-начала XX века. Эти же декорации использовались во время съемок "Белого тигра", "Анны Карениной" и других картин.
Итак, экскурсия по "Мосфильму" начинается здесь.
Так, гости "Академии культуры" могут виртуально посетить французский Версальский дворец или американский Белый дом.
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Google - американская интернет-корпорация, владеющая первой по популярности в мире одноименной поисковой системой.
Согласно статистике comScore, по итогам прошлого года компания контролировала почти 63 процента мирового поискового рынка. Помимо интернет-поисковика Google владеет самым популярным в мире видеохостингом YouTube, почтовым сервисом Gmail, а также социальной сетью Google+. Примечательно то, что компания является еще и разработчиком ОС Android для мобильных устройств.
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