Google запустил виртуальные экскурсии по павильонам "Мосфильма"

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Google оцифровал павильоны и территории "Мосфильма" - теперь по главному киноконцерну страны могут виртуально прогуляться все желающие. В рамках экскурсии на портале проекта Google "Академия культуры" можно в деталях рассмотреть раритетную "Волгу" из "Берегись автомобиля" и декорации "Старой Москвы", сообщается в блоге компании.

Именно на "Мосфильме", которому в этом году исполнилось 90 лет, создавались такие легендарные советские и российские ленты, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Я шагаю по Москве", "Бриллиантовая рука" и другие. Киностудия представляет собой целый город, с "обитателями" которого теперь можно ознакомиться, не выходя из дома.

Виртуальная экскурсия позволит рассмотреть военную технику и автомобили, знакомые по любимым фильмам, главные ворота "Мосфильма", на фоне которых Шурик в "Кавказской пленнице" произносит ставшую крылатой фразу "Будьте добры, помедленнее, я записываю!". Также в "Академии культуры" можно познакомиться с историей кинофабрики.

Шапка Бывалого и мощеная дорога: как живет "Мосфильм"

Всего в стенах "Мосфильма" было создано более 2500 фильмов. Google позволяет ознакомиться с архивными снимками, сделанными во время их съемок, историей картин, их оригинальными афишами и плакатами.

Во всей красе предстает перед виртуальными гостями "Мосфильма" квартал "Старой Москвы" - огромная декорация, построенная для фильма Карена Шахназарова "Всадник по имени Смерть". Здесь можно увидеть усадьбу, аптеку, пекарню, церкви, парикмахерский салон и другие здания, которые воссоздают не только архитектуру, но и атмосферу Москвы конца XIX-начала XX века. Эти же декорации использовались во время съемок "Белого тигра", "Анны Карениной" и других картин.

Итак, экскурсия по "Мосфильму" начинается здесь.

" Академия культуры " Google - это портал, на котором компания при поддержке сотен музеев, архивов и прочих учреждение разных стран собрала ценнейшие материалы о мировой культуре. Она позволяет каждому желающему увидеть известные полотна или архивные снимки военных лет, не выходя из дома. Так, гости "Академии культуры" могут виртуально посетить французский Версальский дворец или американский Белый дом.

