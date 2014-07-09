Шумерлинский завод: где производят российскую спецтехнику

"Военное обозрение": Шумерли. Военный завод

За считанные минуты в чистом поле появляется военный лагерь с защищенными казармами, отоплением и водоснабжением. Что представляют собой мобильные комплексы, которые стоят на вооружении российских военных? Какие материалы используют в производстве современной военной техники? Как с нуля создать полевой военный госпиталь, по уровню обслуживания не уступающий лучшим стационарам? Телеканал "Москва Доверие" подготовил специальный репортаж.

От Чувашии - всей России

Современная армия обязана быть не только хорошо оснащенной и обученной, но и мобильной. Вооружение, техника и люди должны быть постоянно готовы к погрузке на железнодорожный, воздушный или морской транспорт и оперативной переброске на любой театр боевых действий. Для успешного выполнения боевых задач российские войска комплектуются современным транспортом, а также средствами тылового и медицинского обеспечения.

Благодаря этому оборудованию бригады и дивизии российских вооруженных сил могут отправиться в любую точку земного шара. И, где бы они ни находились, повсюду солдаты будут обеспечены жильем, электричеством, питанием и водой. А техника получит своевременный ремонт и техобслуживание.

В Шумерле выпускают унифицированные кузова-контейнеры постоянного и переменного объема, которые позволяют создавать большие помещения без контакта с окружающей средой. Их делают по передовой технологии из цельнозаливных панелей на металлическом каркасе.

При сохранении транспортных габаритов увеличить размеры разворачиваемого помещения можно в три раза, а с использованием комбинированного кузова с надувным укрытием – в шесть раз. Такие кузова перевозят на автомобильном, авиационном, железнодорожном или водном транспорте. В пункте назначения они превращаются в полноценный военный лагерь.

На базе кузовов-контейнеров в различных сочетаниях, завод производит многофункциональные модули и комплексы, мобильные пункты управления, командные штабы, жилые модули, ремонтные мастерские, склады, кухни, столовые и полевые госпитали.

Что такое оборонная промышленность? По телевизору реклама не идет, плакатов, призывающих купить бронетранспортер или автомат Калашникова, тоже нет. В общем, эти производства, технологии и профессиональные кадры в тени гражданского внимания.

Тем не менее, в нашей стране несколько сотен больших и малых заводов, которые оснащают армию, полицию и других силовиков. Это огромная индустрия, со многими рыночными признаками. История этого огромного производства началась с 1929 года с товарищества "Труженик", которое занималось обработкой первичной древесины.

Шумерля от Москвы довольно далеко - почти 700 километров. Завод, по сути дела, - одна большая семья. Здесь трудятся рабочие разных национальностей: русские, чуваши, татары, мокшане, эрзяне. Абсолютно разных возрастов, у станков как молодежь, так и старожилы.

Самый почетный ветеран - его здесь называют Батей - Тагир. Он обеспечивает преемственность поколений. Однако, по его словам, на предприятии не хватает опытных людей.

Здесь висит плакат с лозунгом советских времен, однако отторжения он не вызывает. На заводе активно применяется новое оборудование и современные технологии. Например, токарные фрезерные центры теперь работают на программном управлении. Такая система ускоряет процесс и делает продукцию более качественной. Профессия рабочего становится интеллектуальным трудом.

Фото: ИТАР-ТАСС

"Слесарям зачастую приходится применять умственный труд. Это точное оборудование, которое доводится с помощью лекальных измерительных инструментов до уровня нескольких сотых миллиметра, но приходится применять и ручной труд", - говорит мастер инструментального участка механообрабатывающего цеха ШЗСА Александр Кукушкин.

Не просто завод

Завод производит именно те конструкции, без которых современной армии никак нельзя. Продукция завода обеспечивает мобильность наших вооруженных сил. Предприятие производит комплексы подвижных средств, обеспечивающих технологическое, тыловое и медицинское обеспечение войск. Проще говоря, это современные кузова-контейнеры, которые в комплексе превращаются в настоящий военизированный город.

"Мы специализируемся на технике, обеспечивающей ремонт в полевых условиях, проживание, тыловую технику, работу штабов и медицинские комплексы. Наш современный подход заключается в том, что мы применили понятие универсальной платформы", - рассказывает председатель правления группы машиностроительных предприятий Шавасп Калашян.

В комплектации три главных принципа: унификация, модульность и комплексность. То есть из этих универсальных платформ воинское подразделение может собрать любую конфигурацию: военный городок, медицинский госпиталь и даже мобильный сервисный центр для ремонта военной техники. При этом остается возможность для дальнейшего расширения и модификации.

"Технология, которой мы оснащены, - лучшая в мире. Мы объездили много предприятий в мире, не только в России. У нас лучшие технологии для производства продукции подобного рода", - утверждает Калашян.

Начинается все со слесарного станка. Именно здесь изготавливаются детали, которые станут основой для будущего изделия. Детали делаются из стали-3. На инструментальном участке делают всю технологическую оснастку, которую используют все подразделения. Оснастка – это штампы, шаблоны. Как утверждает Александр, инструментальный – универсальный участок, в нем собраны различные специальности: токари, фрезеровщики, шлифовщики.



Сварочный цех. Здесь начинается сборка кузова-контейнера. Чтобы приступить к работе, нужна спецодежда. Участок сварки и сборка каркаса – это территория повышенной опасности. При несоблюдении правил вам грозят искры, раскаленные предметы и яркие вспышки. Чтобы стать опытным сварщиком, нужно учиться минимум год.

Фото: ИТАР-ТАСС

Кунг – это кузов унифицированного нормального габарита. На самом деле, завод делает не совсем кунги, а гораздо более сложные конструкции с переменными габаритами. Но, по-старинке, их называют кунгами.

Халтура не пройдет

В специальном контейнере кузов проходит тест на герметичность. Целый час он стоит как бы под проливным дождем для того, чтобы специалисты могли выявить, есть ли в нем отверстия или трещины. После дождевальной камеры и испытаний контейнер нужно оборудовать изнутри.

Контейнер для высшего командования. Шикарная кожаная мебель, плазменная панель, стены и потолок обшиты дорогой замшей. Внутри система климат-контроля, это жизненная необходимость для командования. Это помещение больше похоже на каюту класса премиум. Мебель подходит для операторов и командиров, такая мебель-трансформер – эксклюзивная разработка.

Теперь контейнер установлен на шасси и готов к транспортировке. Для наших солдат в экстремальных условиях он станет настоящим спасением. Кузов пуленепробиваемый, защищен от осколков, и вообще не требует соприкосновения с окружающей средой.

"Ходил на экскурсию маленьким к отцу на завод, смотрел детали, как они делаются, мне это настолько понравилось, что я после службы в армии поступил в вуз и пошел работать на предприятие. Я занимаюсь любимым делом", - говорит Александр Кукушкин.

Фрезеровщик с 42-летним стажем Тагир рассказывает как недавно на заводе ввели оригинальную эффективную систему контроля качества. Каждый сменщик является клиентом своего предшественника. Халтура не пройдет.

"Поэтому, когда я передаю свою работу следующему рабочему, он ее принимает. Если она ему не нравится, приходится доделывать и переделывать", - объясняет Тагир Айнетдинов.

Из таких контейнеров можно сделать любую конструкцию. Вот, например, полевой госпиталь, который ничуть не уступает оборудованной городской больнице. А так выглядит передвижной сервисный центр, здесь можно ремонтировать более 40 марок военной техники: грузовики, танки, БТР, артиллерию.

Фото: ИТАР-ТАСС

Женщины, которые трудятся на заводе, в основном работают в КБ, конструкторами и чертежницами. А также занимают посты комплектовщиц, кладовщиц и шлифовщиц. Ольга работает на заводе три года. Под ее контролем тысячи деталей, от самой крохотной до гигантской.



"Продукция Шумерлинского завода используется нами в ходе выполнения задач технического обеспечения и традиционно имеет хорошие показатели качества, помогает нам решать наши задачи в полевых условиях, - рассказывает начальник управления технического обеспечения Центрального военного округа Фраиз Салыев. - Мы признаем, что эта продукция востребована. На сегодняшний день мы имеем на вооружении технические средства для мобильности, ремонта устаревшего парка, и эта продукция нам необходима".

Шумерлинский завод спецавтомобилей недавно отметил свое 85-летие. Для небольшой Шумерли этот завод – одно из главных градообразующих предприятий, а значит, вместе с рабочими праздник отмечал весь город.

85 лет назад это была небольшая артель деревянщиков, а сегодня коллектив завода насчитывает более полутора тысяч человек и является одним из флагманов военной промышленности в России.

По словам Шаваспа Калашяна, в месяц завод производит продукции на 400 миллионов рублей, при этом выпуская около тысячи готовых изделий в год.

Военный завод – это уникальные знания, которые передаются из поколения в поколение, смысл жизни и гордость целого города.