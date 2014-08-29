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Авиа и аэропорты

29 августа 2014, 14:25

Генпрокуратура проверит медпункты в аэропортах и вокзалах

вокзалы аэропорты медицинская помощь ж/д и вокзалы авиа и аэропорты медпункты

Фото: ИТАР-ТАСС

Генпрокуратура проверит оказание медицинских услуг в аэропортах и на вокзалах, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверкой соблюдения законодательства займутся транспортные прокуроры. Особое внимание они обратят на наличие у врачей образования. Также прокуроры выяснят, оснащены ли пункты медицинской помощи достаточным количеством лекарственных препаратов, инвентарем, санитарным транспортом и т.д.

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Помимо этого, в надзорном ведомстве дадут оценку контролирующим органам и выяснят, как они работают при поступлении жалоб от пассажиров на несвоевременное оказание медицинской помощи, отметили в пресс-службе. По результатам проверок будут приняты меры.

Как ранее сообщалось, 29 августа в аэропорту Домодедово скончался пассажир рейса Франкфурт-Самара, которому стало плохо на борту. Самолет совершил вынужденную посадку, но мужчину спасти не смогли. По имеющимся данным, умер 64-летний россиянин, который возвращался из Германии после операции. Причины смерти мужчины пока неизвестны.

18 августа в Шереметьево скончался 24-летний россиянин Артем Чечиков, который возвращался с женой из свадебного путешествия рейсом "Барселона - Челябинск". Во время полета у него произошел инфаркт, и самолет экстренно посадили в Шереметьево, но спасти его не удалось. По словам вдовы Чечикова, в аэропорту не было дежурного реанимобиля.

Трагедия в Шереметьево: Кто виноват и что делать?

По гибели Чечикова возбуждено дело по статье "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей". Главврач аэропорта Шереметьево был отстранен от работы на время служебного расследования. Во время расследования выяснилось, что "скорая" ехала к Чечикову около 40 минут, хотя уже во время вызова он был в состоянии клинической смерти.

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