Грудной ребенок пострадал в ДТП на северо-востоке Москвы

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На северо-востоке Москвы в ДТП пострадал грудной ребенок, передает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Авария произошла вечером 24 июля на улице Корнейчука. Там водитель Subaru при движении задним ходом задел коляску с малышом. Ребенка сопровождала бабушка, она не пострадала, а вот малыша госпитализировали с диагнозом "черепно-мозговая травма".

В ГИБДД отмечают, что водитель отказался от медосвидетельствования, за что ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления машиной на срок от 1,5 до 2 лет.

Также инспекторы выяснили, что у мужчины есть несколько неоплаченных штрафов, за что предусмотрен штраф в двукратном размере суммы неуплаченных санкций, или арест на срок до 15 суток или принудительные работы на срок до 50 часов.