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Общество

03 сентября 2014, 08:43

Фотокора Андрея Стенина официально признали погибшим

утраты Украина Донецк Андрей Стенин фотокорреспонденты

Фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин погиб под Донецком

Фотокорреспондента Андрея Стенина официально признали погибшим – как сообщает пресс-служба Следственного комитета, журналист погиб в районе Донецка около месяца назад.

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По данным СКР, автомобиль, в котором Стенин ехал на редакционное задание, был расстрелян из пулеметов и орудий на шоссе около Донецка. Позже по территории открыли огонь РСЗО "Град".

Как уточняет МИА "Россия сегодня", похоронят Стенина 5 сентября на Троекуровском кладбище.

Андрей Стенин работал в Донецке, Славянске и других городах востока Украины, где ведутся боевые действия. Он не выходил на связь с 5 августа. Ранее сообщалось, что фотокорреспондент задержан украинскими силовиками и находится в Запорожье.

Напомним, 17 июня под Луганском погибли звукорежиссер ВГТРК Антон Волошин и спецкорреспондент "Вестей" Игорь Корнелюк. Спустя две недели в Донецке попал под обстрел и погиб оператор Первого канала Анатолий Клян.

Фотокорреспондент Андрей Стенин погиб под Донецком

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