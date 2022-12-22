Эксперты рассказали, покупать ли туры в Египет на фоне отмены рейсов

Российские авиакомпании одна за другой отменяют рейсы в Египет – "Уральские авиалинии", iFly, Nordwind и "Икар". Причина в том, что Иордания закрыла свое воздушное пространство для летающих из РФ самолетов. Разбираемся, что делать путешественникам, которые планировали отдохнуть зимой на Красном море.

Очередная отмена

Проблемы с перелетами в Египет за последние дни возникли сразу у нескольких российских авиаперевозчиков. "Уральские авиалинии" планировали чартерные рейсы в Египет по заказу туроператора Fun&Sun, однако 21 декабря компания сообщила о корректировке расписания. "Мы отменили рейсы в Египет до решения вопроса с пролетами", – сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря перевозчика Веру Гасникову.

Причина в запрете властей Иордании впускать российские самолеты в свое воздушное пространство без иностранного страхового сертификата. Однако получить его невозможно из-за введенных против РФ санкций. Ранее в ту же ситуацию попал перевозчик Nordwind и его дочерние компании "Икар" и iFly. Последней, спустя многочисленные переносы и отмены рейсов, 22 декабря удалось согласовать необходимые документы с Федеральным агентством воздушного транспорта (ФАВТ) и властями Иордании – перевозчик намерен продолжить выполнение рейсов в Египет с 24 числа. В то же время авиакомпания отменила рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться из Москвы 23 декабря и из Уфы 24-го.

В итоге у тысяч туристов разрушились планы на зимние каникулы, другие же вовремя не вернулись с курорта. Ранее в качестве альтернативы, iFly планировал проложить маршрут в Египет через Сирию, однако в Росавиации это предложение отклонили, так как страна считается потенциально опасной для пролета гражданских судов. Ведомство и МИД РФ пытаются урегулировать проблему с Иорданией.





Мария Захарова официальный представитель министерства иностранных дел Исходим из того, что Иордания является дружественным России государством, и не рассматриваем принятое в Аммане решение как политически мотивированное и направленное против интересов нашей страны.

Захарова добавила, что МИД рассчитывает убедить власти Иордании в безопасности российских самолетов. У них есть все необходимые документы для выполнения транзитных рейсов через воздушное пространство королевства, подчеркнула она.

В свою очередь, российский туроператор Tez Tour организовал из Египта вывозные рейсы: на 22 декабря в Россию ими воспользовались около шести тысяч путешественников. В компании также пообещали вернуть деньги за билеты тем, кто не смог вылететь на курорт, начиная с 15 декабря.

Летали и будем летать?

Директор туристической фирмы "Феон" Ирина Филиппова в беседе с Москвой 24 отметила, что, несмотря на ситуацию с несколькими авиакомпаниями, спрос на отдых в Египте сохраняется.





Ирина Филиппова директор туристической фирмы "Феон" Как минимум четыре российских авиакомпании летают каждый день. Туроператоры, которые формировали путевки в Египет, не прекратили продажи.

По словам эксперта, организовывать поездку в Египет в ближайшее время лучше только через туроператора, а вот покупать билет и бронировать гостиницу самостоятельно не стоит. "В этом случае при возникновении проблем с обратным вылетом возвращение становится вашей личной заботой. Если накладки происходят в пакетном туре, оператор в любом случае найдет вариант перелета на родину", – объяснила Филиппова.

Как отметила руководитель онлайн-турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн, в нынешней ситуации уменьшение заказов на это направление не прогнозируется. "Египет всегда был популярен у определенной категории туристов. Его любили и выбирали, даже когда перелет был со стыковками через Каир или Стамбул", – рассказала эксперт Москве 24, добавив, что тогда ни увеличение времени полета, ни подорожание билетов не сказывались на количестве туристов.

Ранее в компаниях "Интурист" и Anex Tour также сообщали ТАСС, что отмечают стабильный спрос на поездки в Египет, и отмены путевок не наблюдается. Anex Tour отправляет путешественников на курорт на рейсах Egypt Air. "Интурист" сотрудничает с Red Wings, Azur Air и Egypt Air. При этом в агентстве отметили, что Египет является самым популярным зимним направлением – оно составляет почти 30% от всех проданных туров на зиму.