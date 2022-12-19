РФ не считает решение Иордании по полетам как направленное против интересов России – МИД

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

РФ не рассматривает запрет Иордании на полеты российских авиакомпаний через собственное воздушное пространство как действия, направленные против страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"При этом исходим из того, что Иордания является дружественным России государством, и не рассматриваем принятое в Аммане решение как политически мотивированное и направленное против интересов нашей страны", – приводят слова Захаровой на официальном сайте ведомства.

Как пояснила Захарова, Росавиация и российский МИД работают в направлении, чтобы найти решение в данной ситуации. Она также высказала надежду на успешное разрешение переговоров с иорданскими властями. Дипломат заверила, что РФ следует мерам безопасных полетов по Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и межправительственному соглашению о воздушном сообщении, которое было заключено между странами в 2009 году.

Ранее в Москве более 620 пассажиров ожидали вылета в Египет авиакомпанией iFly, которая отменила или перенесла свои рейсы в страну. Как сообщили представители компании, проблемы возникли из-за закрытия воздушного пространства Иорданией.

Позже туроператор Fun&Sun поручился вывезти из Египта 150 клиентов, которым не удалось вернуться в российские города с отдыха. Компания Tez Tour позже сообщила, что для оставшихся в Египте туристов будет организовано 15 дополнительных рейсов в период с 18 по 21 декабря.



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