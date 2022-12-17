Туроператор Fun&Sun вывезет около 150 человек из Египта рейсами Red Wings

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Туроператор Fun&Sun намерен вывезти около 150 клиентов из Египта рейсами Red Wings. Об этом сообщил гендиректор компании Владимир Рубцов.

"Мы сегодня (17 декабря) должны вывезти на Red Wings в Санкт-Петербург, а затем отправим в Москву и Екатеринбург", – цитирует его РИА Новости.

Как уточнил Рубцов, туристов, решивших остаться в стране, обеспечат питанием и жильем.

Ранее авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Позже компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.

Вылета из Москвы в Египет ожидали порядка 620 пассажиров. Ожидающим вылета из Египта продлили пребывание в гостиницах страны.

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