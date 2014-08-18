Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

18 августа 2014, 00:01

На шоссе Энтузиастов введут приоритет для трамваев

транспорт наземный транспорт трамваи светофоры Центр организации дорожного движения ситуационный центр Александр Евсин приоритет

"Утро": На шоссе Энтузиастов введут приоритет для трамваев

Пилотный проект автоматизированной системы управления светофорами, которая будет отдавать приоритет на перекрестках трамваям, переносится на 2015 год. Об этом M24.ru рассказал глава ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин. По его словам, эксперимент готовится по шести адресам. Два светофора будут отдавать приоритет трамваям на шоссе Энтузиастов, также зеленый свет будет гореть для них на перекрестках Енисейской улицы с Печорской и Радужной, на пересечении проезда Дежнева с Заповедной улицей, а также на съезде с ТТК на Загородное шоссе.

"Мы выбирали такие перекрестки, чтобы можно было удобно организовать потоки машин", - пояснил Евсин.

По словам сопредседателя общественной организации "Город и транспорт" Александра Морозова, по Енисейской улице и Дежнева курсирует 17 маршрут трамвая, по Загородному шоссе - трамваи №26 и №38, по шоссе Энтузиастов - 8, 12 и 46.

"Для комфортного дорожного движения в Москве нужно дать приоритет общественному транспорту, - уверен Морозов. - А для увеличения числа его пассажиров, нужно сделать его более комфортным. Чем лучше работает трамвай, тем свободнее дорога".

Одно из самых проблемных мест, по словам эксперта, – это съезд с Третьего транспортного кольца на Загородное шоссе. Здесь трамвай пересекает перекресток не чаще, чем раз в пять минут, но ему приходится очень долго ждать зеленого сигнала светофора. Если же там организуют приоритет для общественного транспорта, то это не сильно повлияет на дорожную ситуацию, так как проезд трамвая занимает не больше 10 минут.

Самый загруженный пассажирский поток в Москве проходит по маршруту № 17, который проходит в том числе по Енисейской улице. Это около 70 тысяч человек в день по будням, отметил Морозов. Поэтому приоритет этому трамваю на дорогах просто необходим.

Заведующий кафедрой безопасности дорожного движения Московского автодорожного института (МАДИ) Султан Жанказиев считает, что власти должны тщательно разработать систему приоритета общественного транспорта на дороге. "Нужен компромисс между автомобилистами и трамваями, чтобы "зеленый" не загорался слишком резко, машинам не приходилось быстро тормозить и создавать аварийную ситуацию", - сказал эксперт.

Отметим, ранее власти заявляли, что приоритет для трамвая не означает, что при его приближении к перекрестку тут же будет включаться зеленый свет. После того, как датчик на путях оповестит систему о трамвае, светофор, оборудованный таймером, начнет отсчитывать определенное количество секунд ― от 25 до 40, после чего загорится зеленый для трамвая и красный для автомобилистов. "Эта система нарушает цикл работы светофора, после проезда трамвая ей нужно пройти два-три полных цикла, чтобы работа полностью восстановилась. Задержка нужна, чтобы фаза сбивалась не очень сильно. Но самое главное ― за эти полминуты машины смогут проехать на перекрестке, а уже повернувшие завершить маневр", - рассказывали M24.ru в ЦОДД.

Напомним, о том, что трамваям дадут приоритет на дороге, говорилось еще в 2013 году, однако адреса для эксперимента постоянно менялись. На 17 маршруте, помимо всего прочего, планируется запустить новые низкопольные трамваи. Они сейчас уже курсируют по маршруту №6.

"Зеленую волну" планируется также давать автобусам в случае различных ЧП в метрополитене. Такая схема уже использовалась после аварии в метро 15 июля.

Николай Кузнецов, Дарья Миронова

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать