"Утро": На шоссе Энтузиастов введут приоритет для трамваев

Пилотный проект автоматизированной системы управления светофорами, которая будет отдавать приоритет на перекрестках трамваям, переносится на 2015 год. Об этом M24.ru рассказал глава ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин. По его словам, эксперимент готовится по шести адресам. Два светофора будут отдавать приоритет трамваям на шоссе Энтузиастов, также зеленый свет будет гореть для них на перекрестках Енисейской улицы с Печорской и Радужной, на пересечении проезда Дежнева с Заповедной улицей, а также на съезде с ТТК на Загородное шоссе.

"Мы выбирали такие перекрестки, чтобы можно было удобно организовать потоки машин", - пояснил Евсин.

По словам сопредседателя общественной организации "Город и транспорт" Александра Морозова, по Енисейской улице и Дежнева курсирует 17 маршрут трамвая, по Загородному шоссе - трамваи №26 и №38, по шоссе Энтузиастов - 8, 12 и 46.

"Для комфортного дорожного движения в Москве нужно дать приоритет общественному транспорту, - уверен Морозов. - А для увеличения числа его пассажиров, нужно сделать его более комфортным. Чем лучше работает трамвай, тем свободнее дорога".

Одно из самых проблемных мест, по словам эксперта, – это съезд с Третьего транспортного кольца на Загородное шоссе. Здесь трамвай пересекает перекресток не чаще, чем раз в пять минут, но ему приходится очень долго ждать зеленого сигнала светофора. Если же там организуют приоритет для общественного транспорта, то это не сильно повлияет на дорожную ситуацию, так как проезд трамвая занимает не больше 10 минут.

Самый загруженный пассажирский поток в Москве проходит по маршруту № 17, который проходит в том числе по Енисейской улице. Это около 70 тысяч человек в день по будням, отметил Морозов. Поэтому приоритет этому трамваю на дорогах просто необходим.

Заведующий кафедрой безопасности дорожного движения Московского автодорожного института (МАДИ) Султан Жанказиев считает, что власти должны тщательно разработать систему приоритета общественного транспорта на дороге. "Нужен компромисс между автомобилистами и трамваями, чтобы "зеленый" не загорался слишком резко, машинам не приходилось быстро тормозить и создавать аварийную ситуацию", - сказал эксперт.

Отметим, ранее власти заявляли, что приоритет для трамвая не означает, что при его приближении к перекрестку тут же будет включаться зеленый свет. После того, как датчик на путях оповестит систему о трамвае, светофор, оборудованный таймером, начнет отсчитывать определенное количество секунд ― от 25 до 40, после чего загорится зеленый для трамвая и красный для автомобилистов. "Эта система нарушает цикл работы светофора, после проезда трамвая ей нужно пройти два-три полных цикла, чтобы работа полностью восстановилась. Задержка нужна, чтобы фаза сбивалась не очень сильно. Но самое главное ― за эти полминуты машины смогут проехать на перекрестке, а уже повернувшие завершить маневр", - рассказывали M24.ru в ЦОДД.

Напомним, о том, что трамваям дадут приоритет на дороге, говорилось еще в 2013 году, однако адреса для эксперимента постоянно менялись. На 17 маршруте, помимо всего прочего, планируется запустить новые низкопольные трамваи. Они сейчас уже курсируют по маршруту №6.

"Зеленую волну" планируется также давать автобусам в случае различных ЧП в метрополитене. Такая схема уже использовалась после аварии в метро 15 июля.

Николай Кузнецов, Дарья Миронова