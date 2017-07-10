За 10 месяцев работы МЦК воспользовались 78 млн пассажиров

МЦК воспользовались 78 миллионов пассажиров за 10 месяцев его работы, рассказал Сергей Собянин на открытии северного вестибюля станции МЦК Кутузовская.
По словам Собянина, связь между столичными округами и районами улучшилась. Разгрузилась кольцевая ветка метро, а также радиальное направление – и метро, и пригородных железнодорожных путей.
"Мы, конечно, дорабатываем существующие, уже запущенные станции МЦК. Один из примеров – это северный выход "Кутузовской" станции МЦК. Запуск дополнительного выхода, конечно, улучшит комфортность для пассажиров, которые пользуются этим транспортно-пересадочным узлом", – сказал Собянин. Ежедневно здесь проходит около 70 тысяч пассажиров.
Площадь северного вестибюля станции – 940 квадратных метров. Северный вестибюль оборудован эскалатором для подъема и лестницей для спуска на платформу. Для обеспечения доступа маломобильных граждан установлен лифт.
Во внутренней отделке стен вестибюля использованы гранит и травертин. Пол и лестничные площадки покрыты неполированными термообработанными гранитными плитами, что обеспечит безопасное движение пассажиров.
Благоустраиваются территории и около станций МЦК. Проект завершат уже в 2017 году, благодаря чему будет улучшена пешеходная доступность и обеспечен подъезд наземного городского пассажирского транспорта. Мэр Москвы также поблагодарил за совместную работу коллег из РЖД.
С МЦК Кутузовская можно осуществить пересадку на одноименную станцию Филевской линии метро по принципу "сухие ноги".