Один человек пострадал при пожаре на Планерной улице

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В результате пожара около стройплощадки на северо-западе столицы пострадал один человек. Возгорание произошло на Планерной улице, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного главка МЧС.

Причиной пожара стало вспыхнувшее пролитое топливо. Возгорание началось около 19.16. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров. В 19.25 пожар уже был ликвидирован.

Ранее на западе Москвы рядом с Киевским вокзалом произошел пожар в торговом центре "Китеж". По информации МЧС, пострадавших не было, посетителей вовремя вывели из здания.