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Спорт

04 августа 2014, 11:29

Теннисистка Светлана Кузнецова выиграла первый турнир за 4 года

теннис турниры Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова. Фото: ИТАР-ТАСС

Российская теннисистка Светлана Кузнецова стала победительницей турнира WTA в Вашингтоне с призовым фондом в 250 тысяч долларов.

В решающем матче посеянная под шестым номером Кузнецова выиграла у представительницы Японии Куруми Нары со счетом 6:3, 4:6, 6:4.

"Когда ты являешься победителем турниров серии "Большого шлема", очень трудно долго жить без побед. Так что ты стараешься делать максимум возможного всякий раз, когда играешь. Когда выигрываешь титул WTA, всегда испытываешь особенные эмоции. Я счастлива, что мне это снова удалось", - цитирует спортсменку Wtatennis.

Отметим, что эта победа для 29-летней россиянки стала четырнадцатой на турнирах под эгидой WTA и первой за четыре года. Успех на на вашингтонском Citi Open принес ей 43 тысячи долларов призовых и 280 рейтинговых очков.

В предпоследний раз Кузнецовой удалось победить на турнире в Сан-Диего в 2010 году. В нынешнем сезоне Светлане удалось выйти в финал турнира в португальском Оэйраше, в рейтинге WTA она занимает 26-е место.

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